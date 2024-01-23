Огонь уничтожил комнату и повредил крышу
Как сообщал «Байкал-Dailу», днём 22 января в селе Турка Прибайкальского района Бурятии горел двухэтажный гостевой дом. Подробности раскрыли в республиканском агентстве ГО и ЧС.
- На момент прибытия первого пожарного подразделения внутри здания наблюдалось сильное задымление, огонь перешёл на крышу дома. Очаг возгорания был потушен в течение часа. В результате пожара выгорела хозяйственная комната на первом этаже, повреждена кровля гостевого дома. Общая площадь пожара составила 50 кв.м., - сообщили в агентстве.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрической проводки.
Всего в тушении пожара участвовали девять человек и пять единиц техники.
В Бурятии стали известны подробности пожара в гостевом доме на Байкале
Происшествия, Фото:
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