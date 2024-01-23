В прибрежном селе Бурятии вспыхнул гостевой дом

При пожаре никто не пострадал



Возгорание произошло днём 22 января в прибайкальском селе Турка. На улице Кирова вспыхнул двухэтажный гостевой дом. Сообщение об этом поступило в 14:20.



В итоге огонь повредил постройку на площади в 120 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. Причина возгорания устанавливается, пишет «Прибайкалье-инфо.24/7».



Тушили пламя добровольцы и сотрудники двух пожарных частей – № 39 и 82.





