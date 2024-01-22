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Бурятия угодила в число самых криминальных регионов России

Бурятия угодила в число самых криминальных регионов России
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Однако за год преступность в республике немного снизилась

Авторитетное агентство РИА Рейтинг составило рейтинг самых криминальных регионов страны. Всего в ушедшем 2023 году в России, по данным МВД РФ, зарегистрировали чуть более 1 900 000 преступлений – на 1% меньше, чем в 2022-ом.

В 45 субъектах их стало меньше, а в 40, напротив, зафиксировали рост, причём в некоторых – довольно значительный. Уровень преступности там существенно отличается.

Авторы исследования ранжировали регионы по числу преступлений на 10 тысяч человек, проанализировав в том числе данные по тяжким и особо тяжким и их динамику.
 
Самая низкая преступность – в Чечне (14,6 на 10 000 жителей). Далее идут Ингушетия (40,8) и Дагестан (43,7). Также в топ-10 попали Адыгея (76,2), Кабардино-Балкария (77,2), Рязанская область (81,2), Подмосковье (81,8), Карачаево-Черкессия (95,1), Ульяновская область (98,1) и Калмыкия (99,5).

Самыми неблагополучными оказались республики Коми (213,2), Карелия (210,1) и Алтай (209,2). Бурятия значится на 79-ой строчке из 85-ти – то есть она в десятке самых криминальных субъектов. На 10 тысяч жителей республики приходится 194,2 преступлений, включая 52,2 тяжких и особо тяжких. За год число последних увеличилось на 1,6%, а в целом преступлений стало меньше на 5,1%.

Соседнее Забайкалье в списке 74-ое, Иркутская область – 55-ая.

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