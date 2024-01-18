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До Бурятии докатилось ночное монгольское землетрясение

До Бурятии докатилось ночное монгольское землетрясение
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
Приграничный посёлок в республике тряхнуло на три балла

Ночью 18 января в соседней с Бурятией Монголии зафиксировали сейсмособытие. Оно произошло в 01:08 по местному времени на территории аймака Хувсгел, рядом с государственной границей России – в точке с координатами 51.37ºсеверной широты и 100.21 восточной долготы.

По данным сайта Байкальского филиала единой геофизической службы РАН, интенсивность землетрясения составила 6 баллов, энергетический класс – 11,6, а магнитуда – 4,2.
 
Эпицентр находился в горах на западном берегу озера Хубсугул, в 42 километрах к югу от границы РФ, сообщает «Интерфакс». Землетрясение докатилось и до Бурятии – подземный толчок в 3 балла ощущался в тункинском посёлке Монды. 

Вечером 15 января в Бурятии тоже зарегистрировали сейсмособытие магнитудой 5,7, которое почувствовали в соседних Забайкалье и Иркутской области. Очаг был на севере Байкала, недалеко от Курумкана. 

Подземный толчок не на шутку перепугал многих жителей республики. А иркутские и забайкальские СМИ сообщили, что из-за него и вовсе могли проснуться медведи Прибайкалья, которые всего пару месяцев назад залегли в свои берлоги – хотя такие случаи довольно редки. Однако в разговоре с «Байкал-Daily» начальник отдела науки ФГБУ «Заповедное Подлеморье», доктор биологических наук Александр Ананин усомнился в возможном пробуждении косолапых из-за землетрясения.
землетрясение Монголия граница Тункинский район

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