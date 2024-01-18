До Бурятии докатилось ночное монгольское землетрясение



Ночью 18 января в соседней с Бурятией Монголии зафиксировали сейсмособытие. Оно произошло в 01:08 по местному времени на территории аймака Хувсгел, рядом с государственной границей России – в точке с координатами 51.37ºсеверной широты и 100.21 восточной долготы.



По данным сайта Байкальского филиала единой геофизической службы РАН, интенсивность землетрясения составила 6 баллов, энергетический класс – 11,6, а магнитуда – 4,2.



Эпицентр находился в горах на западном берегу озера Хубсугул, в 42 километрах к югу от границы РФ, сообщает «Интерфакс». Землетрясение докатилось и до Бурятии – подземный толчок в 3 балла ощущался в тункинском посёлке Монды.







Вечером 15 января в Бурятии тоже зарегистрировали сейсмособытие магнитудой 5,7, которое почувствовали в соседних Забайкалье и Иркутской области. Очаг был на севере Байкала, недалеко от Курумкана.