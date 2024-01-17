В Бурятии усомнились в возможном пробуждении медведей из-за землетрясения



Вечером 15 января в Бурятии Вечером 15 января в Бурятии произошло землетрясение, которое «докатилось» до соседних Забайкалья и Иркутской области. Его эпицентр находился на севере Байкала, недалеко от Курумкана. Энергетический класс сейсмособытия составил 14.3, а магнитуда – 5,7.



Подземный толчок не на шутку перепугал многих жителей республики. А иркутские и забайкальские СМИ сообщили, что из-за него и вовсе могли проснуться медведи Прибайкалья, которые всего пару месяцев назад залегли в свои берлоги – хотя такие случаи довольно редки.



В разговоре с «Байкал-Daily» начальник отдела науки ФГБУ «Заповедное Подлеморье», доктор биологических наук Александр Ананин усомнился в возможном пробуждении косолапых из-за землетрясения.



- Подобных сведений у нас нет, – отметил учёный. – Сейчас морозы – в такие ранние сроки это невозможно. Другое дело, если бы был март и тепло.



По словам Александра Ананина, никаких следов медведей на территории Забайкальского нацпарка нет.



