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«Стёкла дребезжали»: Бурятское землетрясение докатилось до Забайкалья и Иркутской области

«Стёкла дребезжали»: Бурятское землетрясение докатилось до Забайкалья и Иркутской области
Общество,  Фото:seis-bykl.ru
Сейсмособытие случилось вечером 15 января

Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 15 января в Бурятии произошло землетрясение. Эпицентр находился в Курумканском районе - в 58 км северо-западнее села Сахули. Магнитуда составила 5,7. Энергетический класс – 14,3.

Подземные толчки почувствовали в Курумканском, Баргузинском, Северо-Байкальском районе, городах Северобайкальск и Улан-Удэ. Также их ощутили жители соседних регионов - Забайкальского края и Иркутской области.

- Жители Читы и районов Забайкалья ощутили его отголоски, - сообщили в ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

В Иркутской области подземные толчки почувствовали в разных районах:

«В Ангарске стёкла дребезжали на третьем этаже»,
«В Железногорске-Илимском тоже ощутили»,
«В Братске почувствовал. Думал, что показалось, и раз сообщение от МЧС»,
«В Черемхово тоже трясло».

Ощутимость в Иркутске оценена на 3 балла, в Ольхонском районе - на 3-4 балла, в Казачинско-Ленском районе - на 4 балла.

- Разрушений нет. Все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. 
землетрясение

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