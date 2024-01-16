Пассажиров в момент пожара не было
В городе Братск Иркутской области сгорел новый троллейбус «Авангард». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале комитета промышленности и транспорта администрации Братска.
Пожар произошёл на разворотной площадке у центральной проходной филиала «Группы ИЛИМ» после того, как все пассажиры покинули салон.
По предварительной версии, в кабине водителя произошло короткое замыкание. Самостоятельно потушить пожар водителю не удалось. Пока он по инструкции обесточивал машину, пламя охватило кабину и быстро распространилось по салону.
Видео с полыхающим троллейбусом опубликовали в Telegram-канале ДТП 38RUS.
Причину возгорания предстоит установить экспертам.
Троллейбус поступил в Братск из Вологды в августе 2023 года. 20 октября он был выпущен на линию под бортовым номером 156. Троллейбус был одним из 33 машин, которые приобрели по результатам муниципального контракта.
- Специалисты троллейбусного управления совместно с представителями завода-изготовителя примут участие в разбирательстве. Руководством МП БТУ принято решение провести дополнительную углублённую проверку всех троллейбусов, поступивших от поставщика, - сообщили в комитете промышленности и транспорта администрации Братска.
Специалисты отмечают, что весь новый транспорт находится на гарантийном обслуживании.
В Братске сгорел новенький троллейбус
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пострадавшую доставили в больницу
Машина вспыхнула прямо на федеральной трассе
Пассажиров в момент пожара не было
Возгорание произошло из-за короткого замыкания
Прокуратура раскрыла статистику преступлений по итогам 2023 года
Там вспыхнули надворные постройки
В применении насилия подозревается мать семерых детей
Мужчина ранее неоднократно судим
Эпицентр находился на севере Байкала
Площадь пожара составила 525 квадратных метров
На месте работают 40 пожарных
Она пробудет под стражей полтора месяца
Пламя охватило крышу здания
Пострадавших нет
На месте работали взрывотехники