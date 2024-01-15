В Улан-Удэ локализовали пожар в пивном ресторане

В половине седьмого часа вечера 15 января пожарные МЧС России локализовали пожар. По уточнённым данным, площадь пожара составила 525 квадратных метров. Ранее сообщалось о возгорании на площади 875 кв. метров.
Как сообщал «Байкал-Daily», пожар в пивном ресторане «Бир Хаус» произошёл в понедельник, в пятом часу вечера. Огонь охватил кровлю, клубы густого дыма было видно издалека.
Информация о пострадавших не поступала. На месте работают 40 специалистов и 13 единиц техники
В связи с крупным пожаром изменено движение трамваев №4. Они идут до кольца, разворачиваются и следуют в центр по маршруту без заезда на Мелькомбинат.
Информация о пострадавших не поступала. На месте работают 40 специалистов и 13 единиц техники
В связи с крупным пожаром изменено движение трамваев №4. Они идут до кольца, разворачиваются и следуют в центр по маршруту без заезда на Мелькомбинат.