15 января

14 января

Популярное

В Улан-Удэ локализовали пожар в пивном ресторане

В Улан-Удэ локализовали пожар в пивном ресторане
Происшествия,  Фото:МЧС России
Площадь пожара составила 525 квадратных метров

В половине седьмого часа вечера 15 января пожарные МЧС России локализовали пожар. По уточнённым данным, площадь пожара составила 525 квадратных метров. Ранее сообщалось о возгорании на площади 875 кв. метров.



Как сообщал «Байкал-Daily», пожар в пивном ресторане «Бир Хаус» произошёл в понедельник, в пятом часу вечера. Огонь охватил кровлю, клубы густого дыма было видно издалека.
 
Информация о пострадавших не поступала. На месте работают 40 специалистов и 13 единиц техники

В связи с крупным пожаром изменено движение трамваев №4. Они идут до кольца, разворачиваются и следуют в центр по маршруту без заезда на Мелькомбинат.

пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ горит пивной ресторан
В Улан-Удэ горит пивной ресторан
Происшествия, 15.01.2024
Пламя охватило крышу здания
Улан-удэнец устроил в гараже схрон с марихуаной
Улан-удэнец устроил в гараже схрон с марихуаной
Происшествия, 15.01.2024
Мужчине грозит уголовная ответственность  
В Улан-Удэ обокрали супругов, переночевавших в отеле
В Улан-Удэ обокрали супругов, переночевавших в отеле
Происшествия, 15.01.2024
Вором оказался постоялец из соседнего номера
В Иркутской области фермер выплатил за ДТП с участием его коровы 500 тысяч
В Иркутской области фермер выплатил за ДТП с участием его коровы 500 тысяч
Происшествия, 15.01.2024
Автомобилист на «Тойоте Камри» сбил корову насмерть
В Забайкалье внук убил дедушку
В Забайкалье внук убил дедушку
Происшествия, 15.01.2024
Молодой человек и пенсионер поссорились

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^