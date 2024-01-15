В Улан-Удэ локализовали пожар в пивном ресторане



Информация о пострадавших не поступала. На месте работают 40 специалистов и 13 единиц техники



В связи с крупным пожаром изменено движение трамваев №4. Они идут до кольца, разворачиваются и следуют в центр по маршруту без заезда на Мелькомбинат.





Как сообщал «Байкал-Daily», пожар в пивном ресторане «Бир Хаус» произошёл в понедельник, в пятом часу вечера. Огонь охватил кровлю, клубы густого дыма было видно издалека.