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В Улан-Удэ площадь пожара в пивном ресторане достигла почти 900 кв. метров

В Улан-Удэ площадь пожара в пивном ресторане достигла почти 900 кв. метров
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
На месте работают 40 пожарных

В Улан-Удэ продолжается тушение крупного пожара в пивном ресторане «Бир Хаус» на улице Тулаева. По последним данным, площадь пожара составляет 875 кв. метров.

- На месте работают 40 специалистов и 13 единиц техники, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

Информация о пострадавших не поступала.



Как сообщал «Байкал-Daily», о том, что загорелся ресторан на Мелькомбинате, стало известно в пятом часу вечера. Огонь охватил кровлю здания. Густые клубы дыма видно далеко вокруг.

Отметим, из-за пожара изменено движение трамваев №4. Они идут до кольца, разворачиваются и следуют в центр по маршруту без заезда на Мелькомбинат.


пожар

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