Карту вор стащил из кармана куртки, в которой спал потерпевший
В середине декабря в полицию поступило заявление от 45-летнего улан-удэнца о краже его телефона и банковской карты. Имущество пропало в ходе трёхдневного распития спиртного с малознакомым гражданином.
Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям и вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний житель Окинского района, приехавший в столицу Бурятии по делам.
- Установлено, что злоумышленник совершил преступление, пока хозяин квартиры спал. Тайком он похитил из комнаты сотовый телефон и банковскую карту из кошелька в кармане куртки, надетой на потерпевшего, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии
Картой, оснащённой бесконтактной системой расчёта, вор затем оплачивал продукты и алкоголь. Всего он потратил 16 тысяч рублей.
Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности, в основном, за грабежи, а также отбывал наказание в местах лишения свободы. Нигде не работает.
Украденный телефон у него изъяли.
Жителя Улан-Удэ обокрали, пока он спал
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Карту вор стащил из кармана куртки, в которой спал потерпевший
Водителя осмотрели медики
Автомобилист сбил юношу на «зебре»
Сотрудник полиции получил ожог глаз
Водитель скорой помощи проехал на красный
Всего мошенники выманили более двух миллионов
Он выстрелил в неё из карабина
Однако там пока не подтопило ни один участок
Причина крупного пожара устанавливается
Он выбежал с пивом из супермаркета
ДТП произошло на федеральной трассе
Столкнулись внедорожник и минивэн
Мужчина отделался условным сроком
Происшествия, 23.12.2023
Мужчина заявил, что лишился цепочки и денег
Происшествия, 23.12.2023
ДТП произошло утром