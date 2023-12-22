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В ДТП в Бурятии пострадали пять человек

В ДТП в Бурятии пострадали пять человек
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Авария произошла в Мухоршибирском районе 

В столкновении двух автомобилей в Мухоршибирском районе Бурятии пострадали пять человек. ДТП произошло в пятницу, 22 декабря, около 17:30 вблизи села Харашибирь.

- По предварительным данным, столкнулись «Тойота Креста» и «Тойота Хайс». В результате ДТП травмы получили пять человек. На месте работают сотрудники ГИБДД. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии, - сообщили в Госавтоинспекции Бурятии.

Информация уточняется. 

ДТП

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