В ДТП в Бурятии пострадали пять человек





В столкновении двух автомобилей в Мухоршибирском районе Бурятии пострадали пять человек. ДТП произошло в пятницу, 22 декабря, около 17:30 вблизи села Харашибирь.- По предварительным данным, столкнулись «Тойота Креста» и «Тойота Хайс». В результате ДТП травмы получили пять человек. На месте работают сотрудники ГИБДД. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии, - сообщили в Госавтоинспекции Бурятии.Информация уточняется.