Пострадавшего доставили в больницу
Накануне, 21 декабря, в Кяхте произошёл наезд на пешехода. 63-летнего мужчину сбили прямо на «зебре».
- Около 7 часов вечера 37-летняя водитель автомобиля «Тойота Премио» на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на 63-летнего мужчину, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП пешехода с травмами доставили в больницу.
Как сообщал «Байкал-Dailу», также ДТП с пострадавшим произошло накануне в Улан-Удэ. 32-летний пьяный мужчина угнал «Хонду Торнео», а когда уходил от погони полицейских, врезался в микроавтобус. Госпитализировали в больницу самого угонщика.
19 декабря в Улан-Удэ водитель «Ниссана» сбила семилетнего мальчика.
В Бурятии пешехода сбили на «зебре»
Происшествия, Фото:
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