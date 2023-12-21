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В Улан-Удэ угонщик попал в ДТП, а затем в больницу

В Улан-Удэ угонщик попал в ДТП, а затем в больницу
Власть,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Между угоном и аварией прошло меньше часа

21 декабря в половине десятого часа утра в полицию Улан-Удэ поступило сообщение об угоне автомобиля«Хонда Торнео». А в 10:15 горе-угонщик попал в ДТП на улице Стартовая, врезавшись в микроавтобус.

- По предварительным данным, 32-летний мужчина угнал автомобиль «Хонда Торнео». Сотрудники ГИБДД были ориентированы на задержание транспортного средства. Иномарка была замечена по улице Забайкальская. В ходе преследования автомобиль скрылся в сторону посёлка Аэропорт, где совершил столкновение с автомобилем «Фиат Дукато» (автобус, без пассажиров, не по маршруту), - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП угонщик получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Выяснилось, что за рулём он находился в состоянии опьянения.

Сотрудники ГИБДД устанавливают всю картину произошедшего.

ДТП угон

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