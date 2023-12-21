В Улан-Удэ угонщик попал в ДТП, а затем в больницу

Власть, Фото: УГИБДД по Бурятии

Между угоном и аварией прошло меньше часа



21 декабря в половине десятого часа утра в полицию Улан-Удэ поступило сообщение об угоне автомобиля«Хонда Торнео». А в 10:15 горе-угонщик попал в ДТП на улице Стартовая, врезавшись в микроавтобус.



- По предварительным данным, 32-летний мужчина угнал автомобиль «Хонда Торнео». Сотрудники ГИБДД были ориентированы на задержание транспортного средства. Иномарка была замечена по улице Забайкальская. В ходе преследования автомобиль скрылся в сторону посёлка Аэропорт, где совершил столкновение с автомобилем «Фиат Дукато» (автобус, без пассажиров, не по маршруту), - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.



В результате ДТП угонщик получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.



Выяснилось, что за рулём он находился в состоянии опьянения.



Сотрудники ГИБДД устанавливают всю картину произошедшего.



