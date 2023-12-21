Между угоном и аварией прошло меньше часа
21 декабря в половине десятого часа утра в полицию Улан-Удэ поступило сообщение об угоне автомобиля«Хонда Торнео». А в 10:15 горе-угонщик попал в ДТП на улице Стартовая, врезавшись в микроавтобус.
- По предварительным данным, 32-летний мужчина угнал автомобиль «Хонда Торнео». Сотрудники ГИБДД были ориентированы на задержание транспортного средства. Иномарка была замечена по улице Забайкальская. В ходе преследования автомобиль скрылся в сторону посёлка Аэропорт, где совершил столкновение с автомобилем «Фиат Дукато» (автобус, без пассажиров, не по маршруту), - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП угонщик получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.
Выяснилось, что за рулём он находился в состоянии опьянения.
Сотрудники ГИБДД устанавливают всю картину произошедшего.
В Улан-Удэ угонщик попал в ДТП, а затем в больницу
Власть, Фото:
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