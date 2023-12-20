Пожилая улан-удэнка продала квартиру и отдала мошенникам 4,5 млн рублей

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

«Он меня так убедил, что я не могла усомниться», - рассказала пенсионерка



74-летняя жительница Улан-Удэ по указке мошенников рассталась с недвижимостью и потеряла почти 4,5 млн рублей.



Как сообщили в МВД по Бурятии, ещё в августе пенсионерки позвонили преступники, представившиеся следователем и сотрудником Центробанка. Они сообщили, что задержан человек, который пытался по генеральной доверенности продать жильё улан-удэнки. «Учитывая, что у него могут иметься подельники, в частности, из ваших близких родственников, велика опасность лишения собственности», - напугали они женщину.



Преступники убедили: чтобы установить всех соучастников преступления и не потерять недвижимость, нужно срочно самой продать квартиру, а деньги перечислить на «безопасный счёт в Росреестре».



Женщина поверила обещаниям, что затем сделка будет аннулирована, а квартиру вновь перерегистрируют собственность на её имя. Главное – никому не сообщать о происходящем, дабы не разгласить следственную тайну и не спугнуть виновных, заявили преступники.



- Он меня так убедил, что я не могла усомниться, что это действительно так. Самое главное, они сказали: «Никого не ставьте в известность. Никто не должен знать – ни супруг, ни дети, потому что они первые подозреваемые. Вы их спугнёте». Риелтора я сама искала, он сказал, что просто переоформит документы, - вспоминает пенсионерка.



В октябре с помощью риэлтора состоялась продажа жилья, выставленного на различных интернет-площадках. Все вырученные средства женщина перевела преступникам через банкомат с помощью скачанного на телефон приложения бесконтактного расчёта: около 4 миллионов в ноябре и ещё 350 тысяч рублей в декабре.



Только позднее пенсионерка поняла, что стала жертвой аферистов. А уже после обращения в полицию узнала об оформленных на её имя кредитных обязательствах.



- Пожилая улан-удэнка и не поняла, как, диктуя приходившие в смс-сообщении коды, взяла два микрозайма и открыла кредитную карту на общую сумму около 90 тысяч рублей, впоследствии также похищенные мошенниками, - сообщили в МВД.



Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.



