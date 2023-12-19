В Бурятии двое парней украли мотоблок у пьяного хозяина

Задержанные не имеют постоянного источника дохода



Полицейские раскрыли кражу мотоблока с прицепом в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии. Подозреваемые – местные жители 21 года и 25 лет, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за имущественные и наркопреступления.



- Заявление о краже поступило от 35-летнего владельца имущества в середине ноября. Неизвестные похитили его сельхозтехнику, на которой он в состоянии опьянения колесил по селу. В связи с тем, что в мотоблоке закончился бензин, мужчина поздним вечером оставил его возле дома на одной из улиц. Однако уже днем не обнаружил своего имущества. Ущерб составил 75 тысяч рублей, - сообщили в МВД по Бурятии.



Полицейские установили причастность к преступлению двух местных жителей. В сарае одного из них и нашли разобранный на запчасти мотоблок и тележку.



По словам задержанных, сельхозтехнику они украли, когда возвращались от родственницы.



В содеянном молодые люди признались. Постоянного источника дохода они не имеют. Их действия квалифицированы как кража группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину.



