Там загорелось здание, где проживают работники
В девяти километрах от тарбагатайского села Нижний Жирим произошёл пожар. Он начался вечером 17 декабря на фермерской стоянке, рассказали в группе «Тарбагатай-инфо 24/7».
Огонь охватил одноэтажное отдельно стоящее здание, где проживают работники. Пожар тушат трое сотрудников пожарной части № 43 и ещё один – из ПЧ № 77. Подробности уточняются.
На фермерской стоянке в Бурятии разбушевался пожар
Происшествия, Фото:
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