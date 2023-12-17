На фермерской стоянке в Бурятии разбушевался пожар

Там загорелось здание, где проживают работники



В девяти километрах от тарбагатайского села Нижний Жирим произошёл пожар. Он начался вечером 17 декабря на фермерской стоянке, рассказали в группе «Тарбагатай-инфо 24/7».



Огонь охватил одноэтажное отдельно стоящее здание, где проживают работники. Пожар тушат трое сотрудников пожарной части № 43 и ещё один – из ПЧ № 77. Подробности уточняются.

