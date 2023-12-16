В районе Бурятии в сильные холода отключали свет

Аварию устранили за 5 часов

В 18:52 по местному времени в Нижнем Саянтуе и Вознесеновке в Тарбагатайском районе Бурятии отключили электроэнергию. Без света остались 5585 человек, из них 1396 детей, 52 школы, три детсада, две котельные. Причина отключения устанавливается. Сперва аварию пытались устранить своими силами.

Об аварии доложили главе Бурятии Алексею Цыденову, который в это время принимал участие в Железнодорожном съезде в Москве. Он держал людей в курсе, делая репосты в телеграм-канале:

«По состоянию на 21:15 по местному времени по докладу диспетчерской «Бурятэнерго» под отключением остаются 690 человек, 1 школа. Для обеспечения бесперебойного электроснабжения к месту направлены 4 дизельные электростанции (г. Улан-Удэ: 1300 кВт, 100 кВт, 200 кВт, из г. Гусиноозерск: 250 кВт)».

«Электроснабжение восстановлено», - написал глава Бурятии в 23:27.

В районной группе «Тарбагатай-инфо» написали об отключении четырёх населённых пунктов - Вахмистрово, Вознесеновки, Нижнего Саянтуя и Верхнего Саянтуя. Поэтапное подключение потребителей началось в 21:54.