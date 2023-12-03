Она заблудилась в тёмное время суток
Вечером в воскресенье, 2 декабря, в Северо-Байкальском районе Бурятии искали заблудившуюся в лесу девочку. 13-летний ребёнок заплутал в местности перевал «Айхал». В 20:35 на поиски вышли четыре человека, два снегохода и один УАЗ, сообщили в группе «Северобайкалье-инфо.24/7»
В 21:20 спасатели нашли ребёнка. Её состояние оценивалось как удовлетворительное.
Работы завершены, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
В Бурятии искали заблудившуюся в лесу девочку
Происшествия, Фото:
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