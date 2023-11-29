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Запеленгован сигнал попавших в беду на Байкале рыбаков

Запеленгован сигнал попавших в беду на Байкале рыбаков
Происшествия,  Фото:"Баргузин-инфо"
К месту пеленгации сигнала отправились спасатели и местные жители

Спасатели запеленговали сигнал мобильного телефона в акватории озера Байкал. Вероятно, это телефон одного из четырёх рыбаков из посёлка Усть-Баргузин, которые ждут помощи уже четвёртые сутки.

Сигнал зафиксирован с северной стороны острова Ольхон.

Из пролива Ольхонские ворота к месту пеленгации сигнала отправился спасательный катер «Виталий Тихонов». Он пройдёт через пролив Малое море, сообщили в группе «Баргузин-инфо. 24/7». Также к месту сигнала билинга к острову Ольхон вышли шесть усть-баргузинцев на двух лодках.

Кроме того, в район поиска выдвинулась ещё одна группа спасателей на аэролодке «Аллигатор» - они следуют через Чивыркуйский залив от посёлка Монахово до мыса Орловый.

Вылет вертолёта Ми-8 МЧС по-прежнему остаётся невозможным: порывы ветра достигают 17 м/с, высота волн – 2,5 метра, видимость менее 10 км.

Как сообщал «Байкал-Daily», четверо рыбаков из Усть-Баргузина Баргузинского района Бурятии выехали на катере в сторону Ушканьих островов 26 ноября. В тот же день разгулялся шторм, их судно обледенело, а в районе мыса Орлиный отказал мотор. Мужчины дрейфуют уже четвёртый день.

О происшествии спасателям сообщили родственники рыбаков. Спасатели сумели дойти до Ольхонских ворот, однако стихия не давала им двигаться дальше. Также из-за шторма откладывается вылет вертолёта, использование дрона тоже невозможно – он обледенеет. 
Байкал спасательная операция рыбаки

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