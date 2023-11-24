В Бурятии мобилизованный инсценировал свою смерть, чтобы не возвращаться на СВО

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Он отправится в колонию строгого режима



В Бурятии военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы мобилизованного, который не вернулся из отпуска и купил поддельное свидетельство о своей смерти. Об этом сообщает Baza.



По данным издания, в сентябре 2022 года старший сын мужчины погиб в аварии, а в ноябре глава семейства попал под частичную мобилизацию.



В марте 2023 года мужчине дали отпуск. Приехав домой, он застал жену в депрессивном состоянии. Она часто говорила о нежелании жить.



Военный остался дома с ней и младшим сыном, не вернувшись на службу.



В конце апреля военная полиция пришла к ним в поисках пропавшего военнослужащего. Его сын показал им свидетельство о смерти отца от 7 марта 2023 года. Однако проверка установила, что документ поддельный и куплен у неустановленного лица.



Вскоре мужчину задержали, свою вину он признал.



Его осудили по статье о дезертирстве (ч. 3 ст. 338 УК), назначив пять лет в колонии строгого режима. Отметим, максимальное наказание по этой части – 15 лет.

