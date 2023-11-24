У предложившего взятку улан-удэнца конфисковали Mitsubishi Outlander

Пьяный водитель пытался подкупить сотрудника ГИБДД



У 62-летнего жителя Улан-Удэ конфисковали в пользу государства автомобиль Mitsubishi Outlander. Суд признал мужчину виновным в повторном управлении авто в нетрезвом виде, а также покушении на дачу взятки.



- Мужчина, будучи подвергнутым в январе 2021 года административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь нарушил правила дорожного движения. В июле 2023 года он сел за руль автомобиля после употребления спиртного. В последующем его внедорожник был задержан сотрудниками ГИБДД, - сообщили в прокуратуре Бурятии.



Желая избежать ответственности, пьяный водитель несколько раз предложил инспектору дорожно-постовой службы. Настойчивый мужчина предлагал 30 тысяч рублей, от которых сотрудник отказался.



Железнодорожный районный суд Улан-Удэ назначил виновному 1 год 1 месяц лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, а также штраф в размере 150 тысяч рублей. Мужчина лишён водительских прав два 2 года.



На основании решения суда автомобиль Mitsubishi Outlander, на котором совершено преступление, а также сумма взятки обращены в доход государства.



Приговор пока не вступил в законную силу.



