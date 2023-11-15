Он должен был везти группу из 31 ребёнка на турбазу
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя частного автобуса «Хёндай». Он должен был доставить группу детей (всего 31 ребёнок) из посёлка Аэропорт на туристическую базу в село Максимиха Баргузинского района. Путь до турбазы составляет более 230 километров.
- Уведомление об организованной перевозке группы детей поступило в ГИБДД от частной компании. Сотрудники Госавтоинспекции, в соответствии с правилами, выехали для предрейсовой проверки водителя и транспортного средства. При проверке документов от водителя исходил характерный запах алкоголя. Водитель автобуса был освидетельствован на состояние опьянения, результат – 0,18 мг/л. Гражданина отстранили от управления транспортным средством, - сообщили в МВД по Бурятии.
Водитель сказал полицейским, что выпил накануне 1,5 литра пива.
В отношении 36-летнего мужчины возбуждено дело об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.
Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку на предмет наличия административного правонарушения в действиях организаторов перевозки, которые были обязаны организовать доставку детей к месту проведения мероприятия в соответствии с требованиями безопасности.
В Улан-Удэ поймали пьяного водителя автобуса, который собирался везти детей
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