15 ноября

14 ноября

Популярное

В Улан-Удэ поймали пьяного водителя автобуса, который собирался везти детей

В Улан-Удэ поймали пьяного водителя автобуса, который собирался везти детей
Происшествия, 
Он должен был везти группу из 31 ребёнка на турбазу

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя частного автобуса «Хёндай». Он должен был доставить группу детей (всего 31 ребёнок) из посёлка Аэропорт на туристическую базу в село Максимиха Баргузинского района. Путь до турбазы составляет более 230 километров.

- Уведомление об организованной перевозке группы детей поступило в ГИБДД от частной компании. Сотрудники Госавтоинспекции, в соответствии с правилами, выехали для предрейсовой проверки водителя и транспортного средства. При проверке документов от водителя исходил характерный запах алкоголя. Водитель автобуса был освидетельствован на состояние опьянения, результат – 0,18 мг/л. Гражданина отстранили от управления транспортным средством, - сообщили в МВД по Бурятии.

Водитель сказал полицейским, что выпил накануне 1,5 литра пива.

В отношении 36-летнего мужчины возбуждено дело об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку на предмет наличия административного правонарушения в действиях организаторов перевозки, которые были обязаны организовать доставку детей к месту проведения мероприятия в соответствии с требованиями безопасности.

ГИБДД автобус алкогольное опьянение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии директор ДЮСШ получал зарплату за фиктивные тренировки
В Бурятии директор ДЮСШ получал зарплату за фиктивные тренировки
Происшествия, 15.11.2023
Он признан виновным в служебном подлоге и мошеннических действиях
На федеральной трассе в Бурятии произошло массовое ДТП с пострадавшими
На федеральной трассе в Бурятии произошло массовое ДТП с пострадавшими
Происшествия, 15.11.2023
Там столкнулись четыре автомобиля, в одном из которых был газ
На юге Бурятии проведут отстрел волков
На юге Бурятии проведут отстрел волков
Происшествия, 14.11.2023
Регулирование численности хищника произведут в Кяхтинском районе
В Улан-Удэ в результате ДТП «Хонда» встала на бок
В Улан-Удэ в результате ДТП «Хонда» встала на бок
Происшествия, 14.11.2023
Участниками автоаварии стали три автомобиля
Улан-удэнка убила сожителя своей сестры
Улан-удэнка убила сожителя своей сестры
Происшествия, 14.11.2023
Убийство произошло во время семейных посиделок
В Улан-Удэ сотрудники магазина ищут вора-сладкоежку
В Улан-Удэ сотрудники магазина ищут вора-сладкоежку
Происшествия, 14.11.2023
Они просят мужчину добровольно прийти и оплатить товар

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^