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В Бурятии предупредили о мошенниках, звонящих вдовам

В Бурятии предупредили о мошенниках, звонящих вдовам
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Они собирают их данные

Известный в Бурятии общественник Денис Леонов, один из координаторов сбора помощи землякам-участникам СВО, предупредил о новой схеме мошенников.

По его словам, неустановленные лица, выходят на вдов и под предлогом новогодних подарков их детям собирают уставные данные самих вдов.

- Сделайте объявление в группе, чтобы не передавали свои данные третьим лицам! Распространите по другим регионам, с кем общаетесь, - поделился Денис Леонов.

Сообщение активно репостят и распространяют по мессенджерам. 
мошенничество

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