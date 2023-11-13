Они собирают их данные
Известный в Бурятии общественник Денис Леонов, один из координаторов сбора помощи землякам-участникам СВО, предупредил о новой схеме мошенников.
По его словам, неустановленные лица, выходят на вдов и под предлогом новогодних подарков их детям собирают уставные данные самих вдов.
- Сделайте объявление в группе, чтобы не передавали свои данные третьим лицам! Распространите по другим регионам, с кем общаетесь, - поделился Денис Леонов.
Сообщение активно репостят и распространяют по мессенджерам.
В Бурятии предупредили о мошенниках, звонящих вдовам
Происшествия, Фото:
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