На севере Бурятии из воды достали тела погибших отца и сына



Мёртвых рыбаков достали из воды спасатели. Их родным и близким выразили соболезнования.





Страшная трагедия произошла в местности «Пьяный ключ». Минувшей ночью спасателям поступил сигнал о помощи. На место отправились сотрудники Северобайкальского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) МЧС России. Прибыв туда, они обнаружили на берегу машину и вещи, а в воде – тела двух северобайкальцев.



