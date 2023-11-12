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На севере Бурятии из воды достали тела погибших отца и сына

На севере Бурятии из воды достали тела погибших отца и сына
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мёртвых рыбаков извлекли из полыньи

Из реки Кичера в Северо-Байкальском районе извлекли тела двоих жителей Северобайкальска 70-ти и 46-ти лет, которые погибли, провалившись в полынью. Об этом сообщает «Северобайкалье-инфо.24/7».

Мёртвых рыбаков достали из воды спасатели. Их родным и близким выразили соболезнования.

Страшная трагедия произошла в местности «Пьяный ключ». Минувшей ночью спасателям поступил сигнал о помощи. На место отправились сотрудники Северобайкальского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) МЧС России. Прибыв туда, они обнаружили на берегу машину и вещи, а в воде – тела двух северобайкальцев.

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