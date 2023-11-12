На севере Бурятии отец и сын погибли во время рыбалки

Они провалились в полынью



Страшная трагедия произошла в Северобайкальске. Двое местных жителей – 70-летний отец и 46-летний сын – рыбачили на реке Кичера в местности «Пьяный ключ».



Ночью спасателям поступил сигнал о помощи. На место отправились сотрудники Северобайкальского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) МЧС России.



Прибыв туда, они обнаружили на берегу машину и вещи, а в воде – тела северобайкальцев. Они погибли, провалившись в полынью, сообщает «Северобайкальск-инфо.24/7».

