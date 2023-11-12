12 ноября

11 ноября

10 ноября

Популярное

На севере Бурятии отец и сын погибли во время рыбалки

На севере Бурятии отец и сын погибли во время рыбалки
Происшествия,  Фото:Pixabay.com
Они провалились в полынью

Страшная трагедия произошла в Северобайкальске. Двое местных жителей – 70-летний отец и 46-летний сын – рыбачили на реке Кичера в местности «Пьяный ключ».

Ночью спасателям поступил сигнал о помощи. На место отправились сотрудники Северобайкальского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) МЧС России.

Прибыв туда, они обнаружили на берегу машину и вещи, а в воде – тела северобайкальцев. Они погибли, провалившись в полынью, сообщает «Северобайкальск-инфо.24/7».
смерть рыбалка спасатели

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии автомобиль провалился под лёд под покровом ночи
В Бурятии автомобиль провалился под лёд под покровом ночи
Происшествия, 12.11.2023
Находившиеся внутри люди смогли спастись
Жительнице Бурятии, которая едва не зарезала мужа, дали три года колонии
Жительнице Бурятии, которая едва не зарезала мужа, дали три года колонии
Происшествия, 12.11.2023
Женщина отправится за решётку, когда её ребёнку исполнится 14 лет
В Бурятии возбудили уголовное дело после гибели ребёнка на пожаре
В Бурятии возбудили уголовное дело после гибели ребёнка на пожаре
Происшествия, 11.11.2023
Шестилетний мальчик скончался по пути в больницу
В Улан-Удэ на проезжей части провалился асфальт
В Улан-Удэ на проезжей части провалился асфальт
Происшествия, 11.11.2023
Движение автотранспорта ограничили
Улан-удэнец сам не понял, как мошенники похитили у него 2,4 млн рублей
Улан-удэнец сам не понял, как мошенники похитили у него 2,4 млн рублей
Происшествия, 11.11.2023
По его словам, данные о своих банковских картах он не сообщал
На пожаре в Бурятии погиб ребёнок
На пожаре в Бурятии погиб ребёнок
Происшествия, 11.11.2023
Трагедия произошла в Кабанском районе
В селе Бурятии разъяснили причины отключения электроснабжения
В селе Бурятии разъяснили причины отключения электроснабжения
Происшествия, 10.11.2023
В Поселье из-за вышедшего из строя трансформатора отключался свет
В Советском районе Улан-Удэ временно отключат свет
В Советском районе Улан-Удэ временно отключат свет
Происшествия, 10.11.2023
Работы будут вестись с 13 по 17 ноября
На севере Бурятии загорелся тепловоз
На севере Бурятии загорелся тепловоз
Происшествия, 10.11.2023
Движение поездов там ограничивать не пришлось
В Братске экс-руководителя муниципального учреждения осудили за служебный подлог
В Братске экс-руководителя муниципального учреждения осудили за служебный подлог
Происшествия, 10.11.2023
Она вносила липовые сведения в табели учёта отработанного времени осуждённых
В Бурятии грабитель похитил куклу
В Бурятии грабитель похитил куклу
Происшествия, 10.11.2023
Его личность удалось оперативно установить по видеозаписи с автовокзала
В Бурятии с утра тряхнуло северный район
В Бурятии с утра тряхнуло северный район
Происшествия, 10.11.2023
Эпицентр находился рядом с самым длинным в стране железнодорожным тоннелем
Экс-глава минимущества Иркутской области предстанет перед судом
Экс-глава минимущества Иркутской области предстанет перед судом
Происшествия, 10.11.2023
Он обвиняется в превышении должностных полномочий

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^