Они провалились в полынью
Страшная трагедия произошла в Северобайкальске. Двое местных жителей – 70-летний отец и 46-летний сын – рыбачили на реке Кичера в местности «Пьяный ключ».
Ночью спасателям поступил сигнал о помощи. На место отправились сотрудники Северобайкальского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) МЧС России.
Прибыв туда, они обнаружили на берегу машину и вещи, а в воде – тела северобайкальцев. Они погибли, провалившись в полынью, сообщает «Северобайкальск-инфо.24/7».
На севере Бурятии отец и сын погибли во время рыбалки
Происшествия, Фото:
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