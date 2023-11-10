Женщина не смогла объяснить необходимость такого «арсенала»
Жительница Черемховского района привезла на заседание суда в Иркутске опасные запрещённые предметы, а также алкоголь.
- В здание судебных участков мировых судей Ленинского района города для участия в заседании пришла женщина. На входе в здание суда судебные приставы спросили о наличии запрещённых к проносу предметов. Гражданка сообщила, что таковых не имеется, однако судебные приставы стояли на своём и потребовали пройти через стационарный металлообнаружитель, а также предъявить для осмотра ручную кладь, - сообщили ГУФССП России по Иркутской области.
В ходе осмотра выяснилось, что при женщине находились отвёртки, ножницы, плоскогубцы, ножи, гаечный ключ, а также алкоголь — пиво и водка. Объяснить необходимость такого «арсенала» для судебного заседания женщина не смогла.
На женщину составили протокол об административном правонарушении по ч.2 ст. 17.3 КоАП РФ «Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила».
В Иркутске женщина явилась на суд с гаечным ключом, ножами и водкой
Происшествия, Фото:
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