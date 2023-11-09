В Иркутской области мужчина и женщина погибли из-за матраса с электроподогревом

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Страшный пожар произошёл ночью



Два человека погибли ночью на пожаре в частном жилом доме в селе Харайгун Зиминского района Иркутской области, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.



Когда пожарные прибыли, деревянный дом был полностью охвачен огнем. При разборе строительных конструкций в одной из комнат нашли тела 50-летнего мужчины и 62-летней женщины.



Установлено, что хозяева поместили в будку для щенка матрас с электроподогревом. Его оставляли включенным на ночь, но женщина в разговоре с соседями сетовала, что на веранде, где проходит проводка, собирается конденсат.



По предварительной версии, аварийный режим работы электрооборудования и привёл к пожару. Дом не был оборудован пожарными извещателями, поэтому спящие люди не имели возможности своевременно отреагировать на начавшееся возгорание.





