Страшный пожар произошёл ночью
Два человека погибли ночью на пожаре в частном жилом доме в селе Харайгун Зиминского района Иркутской области, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Когда пожарные прибыли, деревянный дом был полностью охвачен огнем. При разборе строительных конструкций в одной из комнат нашли тела 50-летнего мужчины и 62-летней женщины.
Установлено, что хозяева поместили в будку для щенка матрас с электроподогревом. Его оставляли включенным на ночь, но женщина в разговоре с соседями сетовала, что на веранде, где проходит проводка, собирается конденсат.
По предварительной версии, аварийный режим работы электрооборудования и привёл к пожару. Дом не был оборудован пожарными извещателями, поэтому спящие люди не имели возможности своевременно отреагировать на начавшееся возгорание.
В Иркутской области мужчина и женщина погибли из-за матраса с электроподогревом
Происшествия, Фото:
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