Посетитель кафе погиб от рук пьяного молодого человека
Суд приговорил жителя Улан-Удэ, убившего мужчину в летнем кафе, к 9 годам лишения свободы.
- Он признан виновным в убийстве. Железнодорожный районный суд Улан-Удэ с учётом мнения государственного обвинителя назначил виновному 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», убийство в летнем кафе на улице Лимонова произошло в середине июня 2023 года. 27-летний парень пришёл в заведение со своей девушкой. Он пил алкоголь, а позже, будучи пьяным, устроил конфликт с ещё одним посетителем кафе. Причиной ссоры стала внезапно вспыхнувшая ревность.
Сперва пьяный молодой человек кинулся выяснять отношения на кулаках, но драку быстро разняли очевидцы. Однако, не успокоившись, парень схватил нож, забежал вслед за оппонентом обратно в кафе и нанёс ему клинком два удара в грудь и живот.
29-летний потерпевший скончался на месте от сильной кровопотери.
Нападавший скрылся, но вскоре был задержан. На допросах он признал вину.
Приговор вступил в законную силу.
В Улан-Удэ убийца посетителя кафе получил 9 лет колонии
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