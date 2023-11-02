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В Забайкалье осудили пенсионера, задавившего вместо обидчика своего сына

В Забайкалье осудили пенсионера, задавившего вместо обидчика своего сына
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Забайкальскому краю
На суде мужчина не признал свою вину

71-летнему жителю Тунгокоченского района Забайкальского края вынесли приговор за убийство собственного сына, которого он переехал на автомобиле, пытаясь сбить односельчанина.

Всё произошло днём 5 сентября 2022 года в селе Усугли. Пожилой мужчина, будучи пьяным, решил отомстить 35-летнему односельчанину, который дал ему пощёчину. Пенсионер сел в свой УАЗ и поехал в поисках обидчика.

Мужчина, которого он искал, стоял на улице с несколькими односельчанами. Обиженный пенсионер направил свою машину прямо на людей.

Но наехал он в итоге не на того, кого хотел, а на родного 40-летнего сына. Мужчина получил тяжёлые травмы и скончался по дороге в районную больницу от кровопотери и травматического шока. Остальные пять человек сумели уклониться от наезда и избежали столкновения.

- В ходе расследования уголовного дела мужчина не признал вину в убийстве. Он выдвинул версию о неисправности тормозной системы автомобиля в качестве своей защиты. Однако выводами судебной автотехнической экспертизы, которая была назначена следователями, доводы подсудимого опровергнуты, - сообщили в следственном управлении СК России по Забайкальскому краю.

Приговором суда подсудимому назначено девять лет лишения свободы.
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