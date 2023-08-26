В Бурятии погиб подросток, перевернувшись на квадроцикле

Второй подросток не пострадал



В Тункинском районе Бурятии в ДТП погиб подросток. Об этом сообщили в группе «Тунка-инфо. 24/7».



Двое подростков ехали на квадроцикле по просёлочной дороге в одном километре от села Галбай. Они не справились с управлением и перевернулись.



В результате погиб 14-летний ребёнок, 17-летний подросток не пострадал.





