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В Бурятии погиб подросток, перевернувшись на квадроцикле

В Бурятии погиб подросток, перевернувшись на квадроцикле
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Второй подросток не пострадал

В Тункинском районе Бурятии в ДТП погиб подросток. Об этом сообщили в группе «Тунка-инфо. 24/7».

Двое подростков ехали на квадроцикле по просёлочной дороге в одном километре от села Галбай. Они не справились с управлением и перевернулись.

В результате погиб 14-летний ребёнок, 17-летний подросток не пострадал.


ДТП.смерть дети

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