Второй подросток не пострадал
В Тункинском районе Бурятии в ДТП погиб подросток. Об этом сообщили в группе «Тунка-инфо. 24/7».
Двое подростков ехали на квадроцикле по просёлочной дороге в одном километре от села Галбай. Они не справились с управлением и перевернулись.
В результате погиб 14-летний ребёнок, 17-летний подросток не пострадал.
В Бурятии погиб подросток, перевернувшись на квадроцикле
Происшествия, Фото:
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