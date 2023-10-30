В Иркутской области задержали закладчика героина

Ему грозит крупный срок



В Усолье-Сибирском полицейские задержали закладчика, распространявшего героин.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, полицейским поступила оперативная информация о том, что местный житель может быть причастен к незаконному обороту запрещённых веществ. Сотрудники установили наблюдение за подозреваемым.



Спустя время информация подтвердилась. На одной из центральных улиц города мужчина спрятал закладку за торговым павильоном. В этот же момент оперативники задержали злоумышленника. Им оказался 30-летний житель посёлка Тайтурка Усольского района.



В присутствии понятых у задержанного изъяли восемь свёртков с веществом. Впоследствии установлено, что подозреваемый ранее организовал несколько тайников-закладок, содержимое которых также изъяли.



Кроме того, на допросе мужчина признался, что является сотрудником интернет-магазина наркотиков, где работает под руководством куратора. Последний сообщает, где находятся наркотики, и места их раскладок.



Экспертиза подтвердила, что изъятый порошок – героин (общей массой 3,5 гр).



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт наркотических средств группой лиц в крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.





