Пожар произошёл в СНТ «Сибиряк»
Частный трёхэтажный дом горел в СНТ «Сибиряк» в Улан-Удэ. Пожар произошёл вечером 19 октября, сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
Когда на место прибыли пожарные, огнём были охвачены третий этаж и кровля дома.
- Около часа понадобилось для ликвидации открытого горения. Сложность тушения пожара заключалась в отсутствии наружных источников противопожарного водоснабжения на территории СНТ, а также узких проездов для пожарной техники, сложных конструктивных элементов жилого дома, - сообщил начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Бурятии Андрей Оленников.
Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при монтаже отопительной печи.
Всего к тушению привлекались 21 человек и пять единиц техники.
Как сообщал «Байкал-Daily», утром 19 октября на заимке в Курумканском районе сгорел двухквартирный жилой дом.
В Улан-Удэ полыхал частный трёхэтажный дом
Происшествия, Фото:
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