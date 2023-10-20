В Бурятии дотла сгорел двухквартирный дом

Жильцы вовремя эвакуировались
Утром 19 октября на заимке Нама, что находится в Курумканском районе Бурятии, сгорел двухквартирный жилой дом.
Когда на место прибыли пожарные, огнём была охвачена квартира с юго-восточной стороны, а также крыша дома. Существовала угроза распространения огня на надворные постройки. На ликвидацию пожара ушло более полутора часов.
В результате пожара дом полностью сгорел на общей площади 96 кв.м.
- Пострадавших нет. На момент возникновения возгорания собственники находились дома. Обнаружив огонь, смогли самостоятельно эвакуироваться, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.
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