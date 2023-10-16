На трассе в Бурятии пьяный дальнобойщик опрокинул фуру

Водитель вёз 17 тонн груза
Утром 16 октября на 283-м км федеральной трассы Р-258 «Байкал» в Кабанском районе Бурятии произошло ДТП. В 5 км от города Бабушкин опрокинулся большегруз.
- Ориентировочно, в 10:20 произошло опрокидывание бoльшeгpyзa марки «Mepceдec». B полуприцепе, со слов водителя, находилось 17 тонн сульфата цинка в мешках и металл. По предварительным данным, в момент ДTП водитель был пьян, - сообщили «Байкал-Daily» в ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
На участке федеральной трассы введено реверсивное движение.
В случае нештатной ситуации на автодороге Р-258 необходимо звонить по телефонам: 112 (единый номер экстренных служб) и дежурного управления федеральных автодорог «Южный Байкал» +7(3012)-22-07-24.
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