Прокурор обжаловал приговор по делу о гибели пяти работников Селенгинского ЦКК в Бурятии

Гособвинитель считает назначенное наказание мягким
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии вынесли приговор по делу о гибели пятерых работников Селенгинского целлюлозно-картонного комбината.
Четверо работников признаны виновными в совершении преступлений по ч. 3 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть более двух лиц», ч. 1 ст. 251 УК РФ «Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ».
Кабанский районный суд назначил виновным наказание от 2 до 3 лет лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением и контролем безопасных условий труда подчинённых работников.
Прокурор не согласился с назначенным наказанием и подал апелляционное представление.
- Приговор не вступил в законную силу. Государственный обвинитель принёс апелляционное представление с доводами о несправедливости назначенного наказания ввиду чрезмерной мягкости, отмене условного осуждения и направлении виновных для отбывания лишения свободы в исправительную колонию, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Судом установлено, что начальник цеха комплекса очистных сооружений, технолог комплекса, директор по производству и начальник отдела промышленно-экологического контроля, охраны труда, промышленной безопасности комбината не приняли должных мер по соблюдению технологии очистки сточных вод, требований охраны условий труда и техники безопасности. Из-за этого образовались и накопились токсичные вещества в приёмном резервуаре. Концентрация сероводорода почти в тысячу раз превысила норму.
В апреле 2022 года в результате острого отравления смесью газов пять работников комбината скончались, одному работнику причинён лёгкий вред здоровью.
Приговором суда директору по производству назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком; начальнику цеха комплекса очистных сооружений - в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком; начальнику отдела промышленно-экологического контроля, охраны труда, промышленной безопасности по делам ГО и ЧС – в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком; и технологу - в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком.
В качестве дополнительного наказания осуждённые лишены права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением и контролем безопасных условиях труда подчинённых работников на сроки от 2 до 3 лет.
Прокурор обжаловал приговор по делу о гибели пяти работников Селенгинского ЦКК в Бурятии
Происшествия, Фото:
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