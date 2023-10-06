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Прокурор обжаловал приговор по делу о гибели пяти работников Селенгинского ЦКК в Бурятии

Прокурор обжаловал приговор по делу о гибели пяти работников Селенгинского ЦКК в Бурятии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Гособвинитель считает назначенное наказание мягким 

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии вынесли приговор по делу о гибели пятерых работников Селенгинского целлюлозно-картонного комбината.

Четверо работников признаны виновными в совершении преступлений по ч. 3 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть более двух лиц», ч. 1 ст. 251 УК РФ «Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ».

Кабанский районный суд назначил виновным наказание от 2 до 3 лет лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением и контролем безопасных условий труда подчинённых работников.

Прокурор не согласился с назначенным наказанием и подал апелляционное представление.

- Приговор не вступил в законную силу. Государственный обвинитель принёс апелляционное представление с доводами о несправедливости назначенного наказания ввиду чрезмерной мягкости, отмене условного осуждения и направлении виновных для отбывания лишения свободы в исправительную колонию, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Судом установлено, что начальник цеха комплекса очистных сооружений, технолог комплекса, директор по производству и начальник отдела промышленно-экологического контроля, охраны труда, промышленной безопасности комбината не приняли должных мер по соблюдению технологии очистки сточных вод, требований охраны условий труда и техники безопасности. Из-за этого образовались и накопились токсичные вещества в приёмном резервуаре. Концентрация сероводорода почти в тысячу раз превысила норму.

В апреле 2022 года в результате острого отравления смесью газов пять работников комбината скончались, одному работнику причинён лёгкий вред здоровью.

Приговором суда директору по производству назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком; начальнику цеха комплекса очистных сооружений - в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком; начальнику отдела промышленно-экологического контроля, охраны труда, промышленной безопасности по делам ГО и ЧС – в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком; и технологу - в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком.

В качестве дополнительного наказания осуждённые лишены права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением и контролем безопасных условиях труда подчинённых работников на сроки от 2 до 3 лет.

прокуратура Селенгинский ЦКК

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