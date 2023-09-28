В Бурятии вынесли приговор по делу о гибели пяти работников Селенгинского ЦКК

В Бурятии вынесли приговор по делу о гибели пятерых работников Селенгинского целлюлозно-картонного комбината.
Четверо работников ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат» из числа руководства: директор по производству, начальнику цеха комплекса очистных сооружений, начальнику отдела промышленно-экологического контроля, охраны труда, промышленной безопасности по делам ГО и ЧС, а также технологу, признаны виновными в зависимости от объёма противоправных действий в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц» и ч. 3 ст. 251 УК «Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ и нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, повлекшее загрязнение природных свойств воздуха и смерть человека».
Следствием и судом установлено, что 21 января 2022 года на комплексе очистных сооружений комбината вышел из строя радиальный отстойник, который использовался для очистки сточных производственных вод, содержащих биологически активные вещества. По действующим правилам безопасности, он подлежал немедленному опорожнению. Однако ответственными лицами указанные мероприятия по очистке отстойника своевременно не проведены.
В результате длительного отстоя и возникших процессов гниения в воде стал появляться сероводород и иные химические вещества. Они удерживались внутри под слоем жидкости и поверхностной плёнки. Лишь 14 апреля 2022 года, спустя почти три месяца после поломки, отстойник начали опорожнять в приёмный резервуар сети опорожнения. Из-за этого сероводород вышел наружу и заполнил небольшое по площади помещение резервуара. Его концентрация почти в тысячу раз превысила норму.
Вечером 17 апреля в помещение для выполнения своих трудовых функций поочерёдно зашли пятеро работников комбината. Внутри от действия газа они теряли сознание, после чего наступала смерть. Из всех лишь одной женщине удалось выйти из отравленного помещения и известить дежурные службы. Она была госпитализирована в больницу.
- При такой концентрации сероводорода даже одного вдоха человеком было достаточно для наступления летального исхода, - отметили следователи.
- Приговором суда директору по производству назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком; начальнику цеха комплекса очистных сооружений - в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком; начальнику отдела промышленно-экологического контроля, охраны труда, промышленной безопасности по делам ГО и ЧС – в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком; и технологу - в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
В качестве дополнительного наказания осуждённые лишены права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением и контролем безопасных условиях труда подчинённых работников на сроки от 2 до 3 лет.