В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД гонялись за пьяным лихачом







28 сентября ночью в пригороде Улан-Удэ сотрудники ГИБДД обратили внимание на автомобиль Honda Odyssey, водитель которого прибавил скорость при виде полицейских.Автоинспекторы потребовали водителя остановиться, но он проигнорировал их требования и попытался скрыться. Через некоторое время на одной из улиц в ДНТ «Харгана» лихач остановил иномарку и решил скрыться бегством, однако был задержан инспектором ДПС.- Нарушителем оказался 39-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования показал наличие 1,19 мг/л алкоголя в выдыхаемом им воздухе, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.В отношении мужчины составлен административный протокол. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.