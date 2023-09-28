В Ангарске аферисты обманывали пенсионеров через женский плач

Мошенники внушали им, что их родственники стали якобы виновниками страшного ДТП



27 сентября в полицию города Ангарска Иркутской области обратилась 71-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Она сообщила, что неизвестные украли у неё 100 тысяч рублей.



Пенсионерке поступил телефонный звонок, неизвестная представилась сотрудником силовых структур. Она сказала, что по вине её дочери якобы произошла серьёзная авария с пострадавшим.



- Во время диалога на заднем фоне пожилая женщина услышала плачь и решила, что это её дочь. Для «спасения» члена семьи от уголовной ответственности, аферистка попросил передать через курьера все имеющиеся сбережения. Доверчивая ангарчанка передала 100 тысяч дропперу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Аналогичным способом лишился денег 82-летний ангарчанин. Он думал, что выручает из беды свою жену. Под видом сотрудников правоохранительных органов ему позвонили мошенники, которые сообщили, что необходимо заплатить пострадавшим в ДТП. В результате дедушка отдал около 300 тысяч рублей.



Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».



