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В Ангарске аферисты обманывали пенсионеров через женский плач

В Ангарске аферисты обманывали пенсионеров через женский плач
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Мошенники внушали им, что их родственники стали якобы виновниками страшного ДТП

27 сентября в полицию города Ангарска Иркутской области обратилась 71-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Она сообщила, что неизвестные украли у неё 100 тысяч рублей.

Пенсионерке поступил телефонный звонок, неизвестная представилась сотрудником силовых структур. Она сказала, что по вине её дочери якобы произошла серьёзная авария с пострадавшим.

- Во время диалога на заднем фоне пожилая женщина услышала плачь и решила, что это её дочь. Для «спасения» члена семьи от уголовной ответственности, аферистка попросил передать через курьера все имеющиеся сбережения. Доверчивая ангарчанка передала 100 тысяч дропперу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Аналогичным способом лишился денег 82-летний ангарчанин. Он думал, что выручает из беды свою жену. Под видом сотрудников правоохранительных органов ему позвонили мошенники, которые сообщили, что необходимо заплатить пострадавшим в ДТП. В результате дедушка отдал около 300 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

мошенничество Иркутская область

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