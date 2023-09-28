В Иркутской области на пожаре погибли три человека

















В городе Усолье-Сибирское на пожаре в частном доме погибли три человека. Шестерых удалось спасти, включая четверых детей. Одного спасённого, буквально, вытащили «из того света».Пожар произошёл 28 сентября. В 01:42 ночи от очевидцев поступила информация о горении одноэтажного брусового дома на улице Линейной.Прибывшим пожарным соседи сообщили, что в доме находятся люди – они слышали мужской голос, просивший о помощи. Дом и гараж были полностью охвачены огнём, произошло частичное обрушение кровли и потолка. Из рядом стоящей бани были спасены пять человек, включая четырёх несовершеннолетних.В ходе разведки пожарные в одной из комнат обнаружили 53-летнего мужчину без признаков жизни. Эвакуировав его из полыхающего дома, пожарные успешно провели сердечно-лёгочную реанимацию. Пострадавший пришёл в себя и был передан врачам скорой медицинской помощи, но от госпитализации отказался.В ходе тушения пожара газодымозащитниками в комнатах были обнаружены три обгоревших тела: 61-летнего мужчины, и двух женщин – 41 года и 35 лет.В результате пожара сгорели дом, а также гараж с автомобилем внутри.По словам очевидцев, накануне вечером компания взрослых распивала спиртные напитки и курили. Автономный дымовой пожарный извещатель в жилом доме установлен не был.- По предварительным данным, первоначально горение происходило внутри веранды дома. Рассматриваемая версия возникновения пожара – электротехническая. Также не исключается версия неосторожного обращения с огнём со стороны погибших. В настоящее время с их родственниками работают психологи МЧС России, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.По данному факту доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи СК проводят осмотр, опрашиваются очевидцы произошедшего.