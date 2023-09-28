В Иркутской области приставы обнаружили в квартире труп должника

Ранее покойный лишился жилья из-за долгов



В Усть-Илимске Иркутской области судебные приставы обнаружили труп в квартире во время совершения исполнительного производства. Погибшим оказался мужчина, который ранее лишился жилища из-за долгов по кредитным платежам.



Житель Усть-Илимска не выполнял кредитные обязательства перед банком, поэтому деньги пришлось взыскивать через суд. Суд встал на сторону финансовой организации, исполнительный лист был передан на исполнение судебным приставам.



В ходе исполнительного производства, судебный пристав наложил арест на квартиру должника, которую в дальнейшем разыграли на публичных торгах. Несмотря на потерю права собственности, должник продолжал проживать в квартире.



Судебный пристав вместе с взыскателем прибыли по месту жительства должника, чтобы принудительно выселить мужчину.



- Несмотря на усилия сотрудников, попасть в квартиру не удалось, так как дверь никто не открыл. Тогда пришлось вскрывать помещение. После того, как приставы попали в квартиру, они обнаружили труп должника. На место сразу вызвали сотрудников скорой помощи и зафиксировали смерть, - сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Иркутской области.



Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.



