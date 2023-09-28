28 сентября

27 сентября

Популярное

В Иркутской области приставы обнаружили в квартире труп должника

В Иркутской области приставы обнаружили в квартире труп должника
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Ранее покойный лишился жилья из-за долгов

В Усть-Илимске Иркутской области судебные приставы обнаружили труп в квартире во время совершения исполнительного производства. Погибшим оказался мужчина, который ранее лишился жилища из-за долгов по кредитным платежам.

Житель Усть-Илимска не выполнял кредитные обязательства перед банком, поэтому деньги пришлось взыскивать через суд. Суд встал на сторону финансовой организации, исполнительный лист был передан на исполнение судебным приставам.

В ходе исполнительного производства, судебный пристав наложил арест на квартиру должника, которую в дальнейшем разыграли на публичных торгах. Несмотря на потерю права собственности, должник продолжал проживать в квартире.

Судебный пристав вместе с взыскателем прибыли по месту жительства должника, чтобы принудительно выселить мужчину.

- Несмотря на усилия сотрудников, попасть в квартиру не удалось, так как дверь никто не открыл. Тогда пришлось вскрывать помещение. После того, как приставы попали в квартиру, они обнаружили труп должника. На место сразу вызвали сотрудников скорой помощи и зафиксировали смерть, - сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Иркутской области.

Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.

Иркутская область судебные приставы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Торфяной пожар потушили в Бурятии
Торфяной пожар потушили в Бурятии
Происшествия, 28.09.2023
На утро лесных пожаров в республике нет 
В Иркутской области дети получили нагоняй за камни на рельсах
В Иркутской области дети получили нагоняй за камни на рельсах
Происшествия, 28.09.2023
Из окна локомотива их увидел машинист поезда
Улан-удэнец выбросил гашишное масло при виде росгвардейцев
Улан-удэнец выбросил гашишное масло при виде росгвардейцев
Происшествия, 28.09.2023
Заметив патрульный автомобиль, горожанин пытался убежать 
У жителей Бурятии килограммами изымают марихуану
У жителей Бурятии килограммами изымают марихуану
Происшествия, 28.09.2023
Один из них устроил схрон с наркотиками на животноводческой стоянке
Водитель, сбивший школьницу в пригороде Улан-Удэ, оказался злостным нарушителем
Водитель, сбивший школьницу в пригороде Улан-Удэ, оказался злостным нарушителем
Происшествия, 28.09.2023
Автомобилист имеет более полусотни нарушений за превышение скорости
Мошенники атаковали жителей Бурятии
Мошенники атаковали жителей Бурятии
Происшествия, 28.09.2023
Полиция призывает к бдительности 
Пожилая читинка перевела мошенникам полученные от продажи квартиры почти 8 млн
Пожилая читинка перевела мошенникам полученные от продажи квартиры почти 8 млн
Происшествия, 28.09.2023
Женщина четыре месяца оставалась на «крючке» у аферистов 
В Улан-Удэ ребёнок стал «заложником» в автобусе из-за неисправного терминала
В Улан-Удэ ребёнок стал «заложником» в автобусе из-за неисправного терминала
Происшествия, 27.09.2023
Водитель не выпускал из автобуса ребёнка, который не мог оплатить проезд
Улан-удэнец стащил сумочку с деньгами из бутика с элитной одеждой
Улан-удэнец стащил сумочку с деньгами из бутика с элитной одеждой
Происшествия, 27.09.2023
Хозяйка оставила её без присмотра на несколько минут

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^