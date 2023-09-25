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В Иркутской области на пожаре чуть не погиб инвалид

В Иркутской области на пожаре чуть не погиб инвалид
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Возгорание, вероятно, произошло из-за непотушенной сигареты

Сегодня утром, 25 сентября, в городе Усть-Куте на улице Кирова произошёл пожар в пятиэтажном кирпичном доме. На третьем этаже горела квартира, а подъезд быстро заволокло дымом. Сообщение о задымлении поступило в пожарную службу в девять утра.


Шесть человек, в том числе трое детей, вышли на улицу самостоятельно. Ещё троих жильцов пожарные спасли с помощью специальных устройств защиты дыхания.

В квартире горела кровать с постельными принадлежностями. Рядом лежал пострадавший мужчина.

- В силу ограниченных физических возможностей он не ходит и не смог самостоятельно покинуть помещение. Огнеборцы вытащили пострадавшего, провели реанимационные действия и оказали первую помощь до приезда скорой медицинской помощи. Мужчина был госпитализирован, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Причиной возгорания, по предварительным данным, стала непотушенная сигарета.

Пожарные отметили, что мужчину удалось спасти, благодаря оперативному сообщению о пожаре.


пожар

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