В Иркутской области на пожаре чуть не погиб инвалид













Сегодня утром, 25 сентября, в городе Усть-Куте на улице Кирова произошёл пожар в пятиэтажном кирпичном доме. На третьем этаже горела квартира, а подъезд быстро заволокло дымом. Сообщение о задымлении поступило в пожарную службу в девять утра.Шесть человек, в том числе трое детей, вышли на улицу самостоятельно. Ещё троих жильцов пожарные спасли с помощью специальных устройств защиты дыхания.В квартире горела кровать с постельными принадлежностями. Рядом лежал пострадавший мужчина.- В силу ограниченных физических возможностей он не ходит и не смог самостоятельно покинуть помещение. Огнеборцы вытащили пострадавшего, провели реанимационные действия и оказали первую помощь до приезда скорой медицинской помощи. Мужчина был госпитализирован, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.Причиной возгорания, по предварительным данным, стала непотушенная сигарета.Пожарные отметили, что мужчину удалось спасти, благодаря оперативному сообщению о пожаре.