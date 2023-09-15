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В Улан-Удэ 13-летнюю девочку сбили на «зебре»

В Улан-Удэ 13-летнюю девочку сбили на «зебре»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Наезд произошёл на улице Дорожная

Накануне, 14 сентября, в Улан-Удэ произошёл наезд на ребёнка. На улице Дорожная, за мостом «Бегущая лань» водитель «Тойоты Ипсум» сбила 13-летнюю девочку. Случилось это на прямо на пешеходном переходе.

- Около 18 часов 39-летняя водитель автомобиля «Тойота Ипсум», следуя по улице Дорожная, на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на 13-летнюю девочку. В результате ДТП девочка с травмами была доставлена в медицинское учреждение. После осмотра и оказания помощи отпущена домой, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», 12 сентября на «зебре» на улице Спартака была сбита 63-летняя женщина.

11 сентября в Кяхте водитель Toyota Mark II сбил 15-летнюю девочку, и тоже на пешеходном переходе.

7 сентября на улице Чертенкова, возле гимназии №14, сбили 13-летнего мальчика. Он шёл по тротуару, когда туда вылетел автомобиль «Тойота Королла Филдер».
ДТП

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