Наезд произошёл на улице Дорожная
Накануне, 14 сентября, в Улан-Удэ произошёл наезд на ребёнка. На улице Дорожная, за мостом «Бегущая лань» водитель «Тойоты Ипсум» сбила 13-летнюю девочку. Случилось это на прямо на пешеходном переходе.
- Около 18 часов 39-летняя водитель автомобиля «Тойота Ипсум», следуя по улице Дорожная, на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на 13-летнюю девочку. В результате ДТП девочка с травмами была доставлена в медицинское учреждение. После осмотра и оказания помощи отпущена домой, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 12 сентября на «зебре» на улице Спартака была сбита 63-летняя женщина.
11 сентября в Кяхте водитель Toyota Mark II сбил 15-летнюю девочку, и тоже на пешеходном переходе.
7 сентября на улице Чертенкова, возле гимназии №14, сбили 13-летнего мальчика. Он шёл по тротуару, когда туда вылетел автомобиль «Тойота Королла Филдер».
В Улан-Удэ 13-летнюю девочку сбили на «зебре»
Происшествия, Фото:
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