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В Улан-Удэ ищут водителя, спровоцировавшего наезд на мальчика

В Улан-Удэ ищут водителя, спровоцировавшего наезд на мальчика
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
По его вине другой водитель вылетел на тротуар и сбил школьника

В Улан-Удэ стали известны подробности вчерашнего наезда на мальчика, которого автомобиль сбил на тротуаре возле гимназии №14. Как выяснилось, ДТП спровоцировал неизвестный водитель, скрывшийся с места. Сейчас идут его поиски.

- В 9.20 часов водитель (его личность и транспортное средство не установлены) на улице Чертенкова, поворачивая налево, совершил столкновение с автомобилем «Тойота Филдер» под управлением мужчины 1982 г.р. После «Тойота Филдер» совершила наезд на мальчика 2010 г.р, после чего врезалась в дом. Поиски водителя ведутся, - сообщили сегодня в УГИБДД по Бурятии.

Мальчика госпитализировали в больницу.

Как сообщал «Байкал-Dailу», сбитый на тротуаре мальчик учится не в 14-й гимназии, он ученик одной из районных школ. «Пострадавшего на скорой помощи отправили в больницу. До приезда с ним провел беседу психолог гимназии», - рассказал накануне директор образовательного учреждения Алексей Тихонов. 
ДТП

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