По его вине другой водитель вылетел на тротуар и сбил школьника
В Улан-Удэ стали известны подробности вчерашнего наезда на мальчика, которого автомобиль сбил на тротуаре возле гимназии №14. Как выяснилось, ДТП спровоцировал неизвестный водитель, скрывшийся с места. Сейчас идут его поиски.
- В 9.20 часов водитель (его личность и транспортное средство не установлены) на улице Чертенкова, поворачивая налево, совершил столкновение с автомобилем «Тойота Филдер» под управлением мужчины 1982 г.р. После «Тойота Филдер» совершила наезд на мальчика 2010 г.р, после чего врезалась в дом. Поиски водителя ведутся, - сообщили сегодня в УГИБДД по Бурятии.
Мальчика госпитализировали в больницу.
Как сообщал «Байкал-Dailу», сбитый на тротуаре мальчик учится не в 14-й гимназии, он ученик одной из районных школ. «Пострадавшего на скорой помощи отправили в больницу. До приезда с ним провел беседу психолог гимназии», - рассказал накануне директор образовательного учреждения Алексей Тихонов.
В Улан-Удэ ищут водителя, спровоцировавшего наезд на мальчика
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Поиски одного из них продолжаются две недели
По его вине другой водитель вылетел на тротуар и сбил школьника
Он сгорел дотла
Дедушку нашли спасатели
Детям было 3 года и 6 лет
Из-за этого простаивали трамваи
Семейство косолапых нагрянуло в гости к людям в полночь
На месте работали взрывотехники
Машина стояла на территории охраняемого сторожем предприятия
Пострадавшая была госпитализирована
Там вспыхнул компьютерный стол
Картёжник зарезал женщину и напал на свидетеля
Расследование уголовного дела недавно завершили
Изначально молодой человек хотел покататься
Попутно там насчитали ещё 99 псов, разгуливавших по улицам