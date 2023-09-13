Пострадавшую госпитализировали
Накануне утром, 12 сентября, в Улан-Удэ произошёл очередной наезд на пешехода. На улице Спартака прямо на «зебре» была сбита 63-летняя женщина.
- 65-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома № 12 по ул. Спартака совершил наезд на пешехода 1960 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП женщину с травмами госпитализировали в БСМП.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 11 сентября в Кяхте водитель Toyota Mark II сбил 15-летнюю девочку, и тоже на «зебре».
В Улан-Удэ «Форд» сбил женщину на «зебре»
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Во время возгорания в доме никого не было
Возбуждено уголовное дело
Пострадавшую госпитализировали
Труп он вывез в лес и накрыл ветками
Его обезображенное тело обнаружили в квартире столичной высотки
Внутри были телефоны и другая «запрещёнка»
Изъято более 25 тысяч фальшивых евро
Поджигатель мстил за то, что женщина его бросила
Потерпевшая простила вора
Водитель отвёз девочку в больницу и вернулся на место ДТП
Мужчина обвиняется в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе ОПГ
В нём лежали документы, личные вещи и 3500 рублей
Пожилая женщина лишилась свыше трёх миллионов рублей
Авария произошла на улице Бабушкина
С начала года в таких авариях пострадали 14 человек