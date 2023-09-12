Пострадавшую госпитализировали
Накануне, 11 сентября, в Бурятии произошёл очередной наезд на пешехода. В Кяхте водитель Toyota Mark II сбил 15-летнюю девочку прямо на «зебре».
- 68-летний водитель автомобиля Toyota Mark II, следуя по улице Ленина, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 15-летнюю девочку. Она с травмами была госпитализирована в больницу, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 7 сентября на улице Чертенкова в Улан-Удэ, возле гимназии №14, сбили 13-летнего мальчика. Он шёл по тротуару, когда туда вылетел автомобиль Toyota Corolla Fielder.
В Бурятии 15-летнюю девочку сбили на «зебре»
Происшествия, Фото:
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