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Житель Бурятии получил срок за то, что несколько лет истязал сына

Житель Бурятии получил срок за то, что несколько лет истязал сына
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Отец троих детей избивал только старшего ребёнка

В Иволгинском районе Бурятии суд приговорил к 3 годам 2 месяцам лишения свободы мужчину, который несколько лет истязал своего сына. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Всего у 42-летнего мужчины трое детей, но жестоко он обращался только со старшим (сейчас мальчику 12 лет). Нередко мужчина, будучи пьяным, избивал ребёнка, оскорблял нецензурной бранью, хватал за волосы, брал за ногу и скидывал с дивана и истязал другими способами.

Недавно муж и жена расторгли брак, трое детей остались жить с матерью. Но в одну из встреч отец вновь избил сына, а также бывшую супругу. Только в этот раз женщина не выдержала и всё же обратилась в полицию.

- После данного происшествия удалось выявить факты насилия в семье и привлечь злоумышленника к уголовной ответственности. Суд признал его виновным по статьям «Истязание несовершеннолетнего, заведомо находящегося в материальной зависимости от виновного» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединённое с жестоким обращением», - уточнили в следственном управлении.

Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

истязание

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