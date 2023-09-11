В Иркутске за неделю сбили четырёх несовершеннолетних

















В Иркутске за прошедшую неделю произошло четыре ДТП с наездом на несовершеннолетних пешеходов. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.Так, утром 4 сентября водитель KIA сбил 16-летнюю девушку, переходившую дорогу в неположенном месте на улице Ленина. Пострадавшая получила травму ноги.5 сентября около 9 утра на улице Булавина произошёл наезд на 16-летнюю студентку. Водитель автомобиля Cherry T21FL сбила девушку, которая шла по краю проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП пострадавшая была доставлена в больницу.9 сентября произошло сразу два таких ДТП. Около 18 часов 37-летний водитель Audi A6 сбил 11-летнего мальчика, который перебегал дорогу на улице Коммунистическая.Вечером того же дня в Ленинском районе 16-летний водитель мопеда наехал на 15-летнего пешехода. С ушибами обеих ног и лица подросток был доставлен в больницу.Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверок, организованных полицией.- По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.