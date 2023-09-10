В Бурятии проверяют информацию о нескольких возможных подкупах избирателей









Кроме того, информация о подвозе и подкупе избирателей появилась и относительно избирательного округа №14. Речь идёт об участках в школах №№12 и 52. Мобильная группа центра общественного наблюдения выехала на место. «Правоохранительные органы уведомлены о возможных нарушениях. Если информация подтвердится, то органами будут составлены соответствующие протоколы», - прокомментировали в центре.



Вскоре в Сети появилось новое видео, где говорится о возможном подкупе избирателей, на этот раз называются имена представителей другой партии.



- По итогам на 18.30 самым неспокойным округом оказался 14-й. Буквально за короткий срок в Сети появились несколько видео, которые якобы свидетельствуют о подкупе избирателей, причём в разных видео говорится о конкурирующих кандидатах и партиях, которые друг друга обвиняют в нарушениях. - прокомментировала ситуацию руководитель центра общественного наблюдения Татьяна Думнова. Кроме того, информация о подвозе и подкупе избирателей появилась и относительно избирательного округа №14. Речь идёт об участках в школах №№12 и 52. Мобильная группа центра общественного наблюдения выехала на место. «Правоохранительные органы уведомлены о возможных нарушениях. Если информация подтвердится, то органами будут составлены соответствующие протоколы», - прокомментировали в центре.Вскоре в Сети появилось новое видео, где говорится о возможном подкупе избирателей, на этот раз называются имена представителей другой партии.- По итогам на 18.30 самым неспокойным округом оказался 14-й. Буквально за короткий срок в Сети появились несколько видео, которые якобы свидетельствуют о подкупе избирателей, причём в разных видео говорится о конкурирующих кандидатах и партиях, которые друг друга обвиняют в нарушениях. - прокомментировала ситуацию руководитель центра общественного наблюдения Татьяна Думнова.









Вся информация проверяется.



Вся информация проверяется.

В соцсетях появилось сразу несколько разных видео из Бурятии с комментариями о возможном подкупе избирателей. Информация сейчас проверяется; если она подтвердится, материалы будут направлены в полицию для проверки.Что касается первого видео, в центре общественных наблюдений за выборами сразу же выразили сомнение в его подлинности.- Инцидент с подкупом избирателя взят в работу - будем разбираться в ситуации. Однако подлинность происходящего вызывает сомнения. Деньги передают человеку вовсе не стесняясь камеры. Человек, который получает деньги, в открытую снимает видео (правая рука почти не фигурирует в кадре, скорее всего, держит телефон). Пока рано делать окончательные выводы, но это очень похоже на срежиссированный сценарий, - пояснил ситуацию юрист центра Биликто Дугаров.