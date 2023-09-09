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В Бурятии спустя три недели нашли тело утонувшего мальчика

В Бурятии спустя три недели нашли тело утонувшего мальчика
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Его обнаружили возле одного из сёл

Поиски 13-летнего жителя Бичурского района, который ещё в середине августа утонул в реке Хилок, завершились. Тело ребёнка нашли в районе села Горки.

Близкие мальчика поблагодарили всех, кто помогал искать его. В группе «Бичура-инфо.24/7» принесли соболезнования его родным.

Как сообщал «Байкал-Daily», в поисках участвовали отец ребёнка и несколько мужчин из села Узкий Луг. Сотрудники МЧС в эти дни обследовали Селенгу. Ранее спасатели прочёсывали оба берега и акваторию Хилка, а также протоку и острова.

Мальчик ушёл под воду в селе Узкий Луг. Трое подростков купались в реке, и одного из них подхватило течением.
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