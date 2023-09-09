В Бурятии спустя три недели нашли тело утонувшего мальчика

Его обнаружили возле одного из сёл
Поиски 13-летнего жителя Бичурского района, который ещё в середине августа утонул
в реке Хилок, завершились. Тело ребёнка нашли в районе села Горки.
Близкие мальчика поблагодарили всех, кто помогал искать его. В группе «Бичура-инфо.24/7» принесли соболезнования его родным.
Как сообщал «Байкал-Daily»
, в поисках участвовали отец ребёнка и несколько мужчин из села Узкий Луг. Сотрудники МЧС в эти дни обследовали Селенгу. Ранее спасатели прочёсывали
оба берега и акваторию Хилка, а также протоку и острова.
Мальчик ушёл под воду в селе Узкий Луг. Трое подростков купались в реке, и одного из них подхватило течением.
Его обнаружили возле одного из сёл
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