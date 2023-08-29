В Бурятии вторую неделю ищут утонувшего 13-летнего мальчика

В поисках ребёнка прочёсывают реку Хилок и её берега
Трагедия произошла
в Бичурском районе Бурятии две недели назад, 15 августа. Там утонул 13-летний мальчик. Трое подростков купались в реке Хилок, и одного из них подхватило течением.
Ребёнка ищут уже две недели. По данным на 28 августа, обследовали уже около 859 тысяч метров берега реки с обеих сторон и сейчас продолжают прочёсывать побережье, акваторию Хилка, протоку и острова.
Всего задействовали десять человек, две единицы техники и две лодки. Поиски продолжаются, рассказали в группе «Бичура-инфо.24/7».
В поисках ребёнка прочёсывают реку Хилок и её берега
Иск был подан к центральной районной больнице
Её пообещали провести для всех классов без исключения
Чаще всего для строительства используется дерево
Селенга за сутки снизилась ещё на 8 сантиметров
При этом руководство организации не предпринимало никаких мер к исполнению решения суда
За несколько месяцев игровую зону так и не привели в порядок
В обеих играх забито по три «сухих» мяча
Для женщин провели творческий мастер-класс
Они ответят на вопросы любителей плавания
Площадь первого рекультивированного участка составила 10,9 гектара, второго - около 6 гектаров
Гусиноозёрцы остались без детского стоматолога
Воздух прогреется до +28 градусов
Вакцинация продлится до 8 сентября
Разноцветные огни будут красоваться два часа