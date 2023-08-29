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В Бурятии вторую неделю ищут утонувшего 13-летнего мальчика

В Бурятии вторую неделю ищут утонувшего 13-летнего мальчика
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В поисках ребёнка прочёсывают реку Хилок и её берега

Трагедия произошла в Бичурском районе Бурятии две недели назад, 15 августа. Там утонул 13-летний мальчик. Трое подростков купались в реке Хилок, и одного из них подхватило течением.

Ребёнка ищут уже две недели. По данным на 28 августа, обследовали уже около 859 тысяч метров берега реки с обеих сторон и сейчас продолжают прочёсывать побережье, акваторию Хилка, протоку и острова. 

Всего задействовали десять человек, две единицы техники и две лодки. Поиски продолжаются, рассказали в группе «Бичура-инфо.24/7».
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